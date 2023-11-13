Gün boyu nem, esneklik ve dağılmayan saç şekli için

TheLifeCo HairFood Değerli Yağlar Serisi içinde yer alan durulanmayan saç kremi, doğal Hint Yağı ve zeytinyağının karışımı buklelerinize nem katar, saçlarınızı yumuşatır ve elektriklenmeleri geçmişte bırakır. Bukleleriniz, onlara ne kadar dokunursanız dokunun, şeklini gün boyu koruyacak.

Doğal değerli yağlarla gelen saç sağlığı ve parlaklık

Muhtemelen saçların sağlıkla yaşayabilmesi için yoğun neme ihtiyaç duyduğunu zaten biliyorsunuzdur, ancak son aşamada kullandığınız durulanmayan krem “anahtar” olabilir. Evet, ekstra bir adıma ihtiyacınız var; doğal saçlar için saçta bırakılan saç kremleri kırılmayı önler, uçuşmaları yumuşatır ve dolaşıklık ve elektriklenmeleri savuştururken buklelerinizi nemli ve esnek tutar.

TheLifeCo’nun Durulanmayan Doğal Saç Bakım Kremi, o kadar hafiftir ki, gelişmiş formülü ile saçınızı ağırlaştırmadan kolay tarama ve şekillendirme imkânı sağlar. İçeriğindeki nem tutucular ve değerli yağlar sayesinde gün boyu yıpranmış ve nem dengesi bozulmuş saçınızı onarır, yumuşatır. Saçınıza parlaklık kazandırarak canlı görünmesine yardımcı olur.

TheLifeCo HairFood Değerli Yağlar Serisi Durulanmayan Doğal Saç Bakım Kremi paraben, silikon, renklendirici ve hiçbir kimyasal bileşen içermez.

Fiyatı: 429.90 TL.

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