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Gülsim Ali ne zaman ekrana dönecek? Fit haliyle dikkat çekti

Gönül Dağı'nın Dilek'i olarak tanınan Gülsim Ali, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Fit haliyle dikkat çeken oyuncu, ekranlara döneceği tarihi açıkladı.

Gülsim Ali ne zaman ekrana dönecek? Fit haliyle dikkat çekti

Ünlü oyuncu Gülsim Ali, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Gülsim Ali ne zaman ekrana dönecek? Fit haliyle dikkat çekti

Bulgaristan'da 'Lady Of The Year Ödülleri'nde 'Yılın Yurtdışında Başarılı Kadın Oyuncusu' seçilen oyuncu, "Yeni proje var mı?" sorusuna, "Daha henüz erken. 8-10 senedir çalışıyorum, dinlenmek iyi geldi. Bu süreçte gezdim ve spor yaptım. Bayram tatili planı yapmadım. Uzun süredir dinleniyorum. Bayram için ufak bir kaçamak olacak" yanıtını verdi.

Gülsim Ali ne zaman ekrana dönecek? Fit haliyle dikkat çekti

 

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