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Gülsim Ali İstanbul'u zirveden izledi!

Gülsim Ali İstanbul'u zirveden izledi! İşte detaylar...

Gülsim Ali İstanbul'u zirveden izledi!

Gülsim Ali, önceki gün Emaar Skyview’de 360 derece İstanbul’un eşsiz manzarasının tadını çıkarttı.

Gülsim Ali İstanbul'u zirveden izledi!
Deniz seviyesinden 300 metre yüksekte olan 27 metre uzunluğundaki Avrupa'nın en uzun

 Gülsim Ali İstanbul'u zirveden izledi!

cam yürüyüş rotası olan Skywalk’da yürüyüş yapan Gülsim Ali,

 Gülsim Ali İstanbul'u zirveden izledi!

eşsiz İstanbul manzarasının keyfine varırken; “İstanbul’u böyle izlemek ve hissetmek başka bir zevkmiş” diye konuştu.

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