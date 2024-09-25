 Gülsim Ali'den yeni proje sürprizi!

Gülsim Ali, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’da objektiflere takıldı. Güzelliği, tarzı ve şık kombiniyle dikkat çeken oyuncu, mağazaları gezdikten sonra bir arkadaşıyla kahve keyfi yaptı.

Gazetecilerin kendisini fark etmesi üzerine poz vermeyi ihmal etmeyen Gülsim Ali, ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Her şeyin yolunda gittiğini belirten başarılı oyuncu, tatil sezonunu doya doya geçirdiğini ve sezonu kapattığını söyledi. Yeni sezonda sürpriz projelerin geleceğinin sinyallerini veren Gülsim Ali, “Şimdilik erken ama yeni işler olacak” dedi.

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