 Gülsim Ali'den düğün alışverişi

Gülsim Ali, önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi.

Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Gülsim hanım, muhabirlerin kendisi ile alakalı soruları üzerine “Proje bitti şimdi yeni projeler okuyorum. Bu arada bol bol dinlenme fırsatı da buldum. Bugün de yakın bir arkadaşımın düğünü için kıyafet bakmaya geldim” dedi.

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