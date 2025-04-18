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Gülseren Ceylan'dan eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e aile göndermesi!

Gülseren Ceylan'dan eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e aile göndermesi! İşte detaylar...

Gülseren Ceylan'dan eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e aile göndermesi!

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalında her hafta ağırladığı özel konuklar arasında bu hafta Gülseren Ceylan vardı.

 Gülseren Ceylan'dan eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e aile göndermesi!

Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı ilişkisiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Ceylan, ayrılık sürecine dair ilk kez bu kadar açık konuştu.

 Gülseren Ceylan'dan eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e aile göndermesi!


Ceylan, ilişkileri boyunca Erbil'in kendisine, "Ben senin ailenim, seni asla bırakmam" dediğini söyledi.

 Gülseren Ceylan'dan eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e aile göndermesi!

Ancak ayrılık sabahı yaşananlar, Ceylan'ın büyük bir hayal kırıklığı yaşamasına neden olmuş. Ceylan, "Ben onun için ailemi karşıma aldım. O, morali bozukken ailesinin yanına gitti ama benim gidecek bir ailem yok. O an kendi kendime 'Gülseren, senin kimsen yok' dedim ve çok kırıldım" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Gülseren Ceylan'dan eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e aile göndermesi!
Mehmet Ali Erbil'in ayrılık sonrası kızlarıyla kahvaltıya gitmesini de örnek gösteren Ceylan, "O anda şunu fark ettim, ne olursa olsun onun bir ailesi var ama ben tek başımayım" ifadelerini kullandı.

 

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