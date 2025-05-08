 Gülseren Budayıcıoğlu Kral Kaybederse ile ilgili ses getirecek açıklamalar yaptı!

Haftasonu 360 Tv ekranlarında yayınlanan Banu Noyan’la En Moda'da Banu Noyan, ünlü Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nu konuk etti. Budayıcıoğlu, Kral Kaybederse dizisi ile ilgili büyük itirafta bulundu: "İçime sinmeyen oyuncu var ama, geri dönemiyoruz!"



KADINLAR NARSİST ERKEKLERE AŞIK OLURLAR!

Gülseren Budayıcıoğlu, Banu Noyan'a Kral Kaybederse adlı kitabını anlatırken: "Kitabı ilk yayınladığımda okuyuculardan dediler ki "Ya hocam ben de bunları yaşadım bu narsist erkeklerden nedir bizim çektiğimiz" Ve çok büyük ilişkilerde büyük değişimler oldu; yani kadınlar "vay neymiş beni nasıl kullanıyor, nasıl buna izin verdim" diye düşündüler; çünkü bu kitapta kadınlar kendilerini gördüler. Bir de kadınlar narsist erkeklere âşık olur yani bu genel her yerde öyledir. Ben Kral Kaybederse dizisiyle, hem erkek hem kadının buradan çok şey öğreneceğini düşünüyorum; hem kendileriyle ilgili, hem yakınlarıyla ilgili, hem eşleriyle ilgili, hem geçmiş hayatlarıyla ilgili…" dedi

BUDAYICIOĞLU: BERGÜZAR KRAL İÇİN NE DİYOR BİLMİYORUM?

Banu Noyan: Oyuncu kadrosunu nasıl yaptınız?

Gülseren Budayıcıoğlu: "Böyle bir karakteri çok iyi bir oyuncunun oynaması gerekiyordu. Halit de bu konuda maşallah çok güzel oynuyor, çok memnunum onun oyunundan. Halit role çok çalıştı, karakterle barıştı, iyice içselleştirdi. Bergüzar ne diyor buna tabii bilmiyorum!"

DİZİDE İÇİNE SİNMEYEN OYUNCU VAR

Halit Ergenç'in oyunculuğuyla harikalar yarattığı Kral Kaybederse'nin hikaye yazarı, ünlü Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu, dizide içine sinmeyen oyuncu olduğunu itiraf etti. Dizisinin başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Merve Dizdar ve Nilperi Şahinkaya var. Budayıcıoğlu ile Banu Noyan'ın diyaloğu şöyle:

Banu Noyan: İçinize sinmeyen oyuncu oldu mu? Söylemezsiniz ama...

Gülseren Budayıcıoğlu: "Oldu oldu, tabii olmaz mı? Dönemiyoruz. İsim söyleyemem"

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