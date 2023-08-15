 Gülşen Nişantaşı'nda çılgına döndü!

Gülşen, Nişantaşı’nda bulunan Modacı Hakan Yıldırım’a sipariş verdiği kıyafetleri almaya geldiği sırada görüntülendi.

Gülşen, Nişantaşı’na arabasını park edince olanlar oldu. Yoldan geçen VIP araç yolun ortasında bir anda kendini kitledi ve çalışmadı. Tam da Gülşen’in arabasının park edildiği yerde bozulunca, park yerinde rehine kaldı.

Aracını almak için gelen Gülşen deliye döndü. Bu duruma çok sinirlenen Gülşen, bunun acısını kendisini yanında bulunan bir kız çocuğu ile görüntüleyen muhabirlerden çıkardı.

Gülşen “Yeter artık çekmeyin. Çocuk var yanımda. Yetmedi mi aldığınız görüntü?” diyerek sitem etti. Gülşen’in saçlarının pembe renkli olması ve sokak stili oldukça dikkat çekti.

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