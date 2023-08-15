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Gülşen Nişantaşı'nda çılgına döndü!

Gülşen, önceki gün Nişantaşı'nda çılgına döndü! İşte haberin detayları...

Gülşen Nişantaşı'nda çılgına döndü!

Gülşen, Nişantaşı’nda bulunan Modacı Hakan Yıldırım’a sipariş verdiği kıyafetleri almaya geldiği sırada görüntülendi.

 Gülşen Nişantaşı'nda çılgına döndü!

Gülşen, Nişantaşı’na arabasını park edince olanlar oldu. Yoldan geçen VIP araç yolun ortasında bir anda kendini kitledi ve çalışmadı. Tam da Gülşen’in arabasının park edildiği yerde bozulunca, park yerinde rehine kaldı.

 Gülşen Nişantaşı'nda çılgına döndü!

Aracını almak için gelen Gülşen deliye döndü. Bu duruma çok sinirlenen Gülşen, bunun acısını kendisini yanında bulunan bir kız çocuğu ile görüntüleyen muhabirlerden çıkardı.

 Gülşen Nişantaşı'nda çılgına döndü!

Gülşen “Yeter artık çekmeyin. Çocuk var yanımda. Yetmedi mi aldığınız görüntü?” diyerek sitem etti. Gülşen’in saçlarının pembe renkli olması ve sokak stili oldukça dikkat çekti.

Gülşen Nişantaşı'nda çılgına döndü!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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