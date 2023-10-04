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SnobMagazin.com

Gülşen'in sokak tarzı

Sahne kostümleriyle sık sık gündem olan Gülşen'in Nişantaşı tarzı dikkat çekti. İşte detaylar...

Gülşen'in sokak tarzı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Sahne kostümleriyle sık sık gündem olan Gülşen, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Gülşen'in sokak tarzı
Şarkıcı, modacısı Hakan Yıldırım'ın ofisine gitti.

Gülşen'in sokak tarzı
Makyajsız olduğu görülen Gülşen'in

Gülşen'in sokak tarzı

sokak stili dikkat çekti.

Gülşen'in sokak tarzı

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