Gülşen'in sokak tarzı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Sahne kostümleriyle sık sık gündem olan Gülşen, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.



Şarkıcı, modacısı Hakan Yıldırım'ın ofisine gitti.



Makyajsız olduğu görülen Gülşen'in

sokak stili dikkat çekti.

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