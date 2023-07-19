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Gülşen'in Nişantaşı tarzı

Sahne kombinleriyle adından sık sık söz ettiren Gülşen'in Nişantaşı tarzı dikkat çekti. İşte detaylar...

Gülşen'in Nişantaşı tarzı

Gülşen kıyafet provasına geldiği Nişantaşı'nda soluklanmak için girdiği bir mekan çıkışı objektiflere takıldı.

 Gülşen'in Nişantaşı tarzı

İçeride yaklaşık iki saat kalarak ekibiyle toplantı yaptığı öğrenilen şarkıcı 'yazlık' haliyle dikkat çekti.

 Gülşen'in Nişantaşı tarzı

Dışarıda basın mensuplarının olup olmadığını kontrol ettirdikten sonra şoförünü çağıran şarkıcı, hızlı adımlarla otomobiline yürüdüğü sırada görüntülenmekten kurtulamadı.

Gülşen'in Nişantaşı tarzı
Plaj kombinini andıran giysileri ve sıfır makyajsız haliyle bakışları üzerine toplayan Gülşen, kırmızıya boyadığı saçlarıyla aynı renk eteği ve parmak arası terlikleri ile görenlere "Gülşen tatil modundan çıkamamış adeta plajdan çıkıp gelmiş" dedirtti.

 Gülşen'in Nişantaşı tarzı

Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yılın belli bölümlerini ailesiyle geçirdiği İspanya'dan ev aldığı ve buraya yerleşeceği haberlerinin hatırlatılması üzerine ise sessiz kalarak, soruları gülümseyerek geçiştirdi.

Gülşen'in Nişantaşı tarzı

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