 Gülşen'in babası hayatını kaybetti

Gülşen'in babası Arslan Bayraktar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gülşen Çolakoğlu'nun babası Arslan Bayraktar hayatını kaybetti. Bayraktar'ın torunlarını görmek için gittiği Gaziantep'te aniden fenalaştığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Konser için Gürcistan'ın Batum kentinde olan Gülşen Çolakoğlu, aldığı haberin ardından geri döndü.

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