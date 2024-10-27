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Gülşen'in babası hayatını kaybetti

Gülşen'in babası hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Gülşen'in babası hayatını kaybetti

Gülşen'in babası Arslan Bayraktar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

 Gülşen'in babası hayatını kaybetti

Gülşen Çolakoğlu'nun babası Arslan Bayraktar hayatını kaybetti. Bayraktar'ın torunlarını görmek için gittiği Gaziantep'te aniden fenalaştığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

 Gülşen'in babası hayatını kaybetti

Konser için Gürcistan'ın Batum kentinde olan Gülşen Çolakoğlu, aldığı haberin ardından geri döndü.

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