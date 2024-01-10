Gülşen’in AVM stili

Tek başına geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan güzel şarkıcı, bir süre burada alışveriş yapıp sezonluk ürünleri inceledi. Daha sonra meydan katındaki mağazaları dolaşan başarılı şarkıcı, alışveriş sırasında yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Yoğun ilgi karşısında mütevazı ve sempatik halleriyle dikkat çeken Gülşen, güzelliği ve tarzı ile de sevenleri tarafından beğeni topladı. Güzel şarkıcı, alışverişini tamamladıktan sonra evinin yolunu tuttu.

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