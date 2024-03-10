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Gülşen'den Kadınlar Günü mesajı

Ünlü şarkıcı Gülşen'den Kadınlar Günü mesajı... İşte detaylar...

Gülşen'den Kadınlar Günü mesajı

Gülşen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kıbrıs'taki Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı.

Gülşen'den Kadınlar Günü mesajı
Sahnede giydiği kıyafetler nedeniyle sık sık konuşulan şarkıcı, bu gece için parlak gri bir uzun etek tercih eden Gülşen, giydiği eldivenlerle de dikkatleri üzerine çekti.

Gülşen'den Kadınlar Günü mesajı
Sahnede en sevilen şarkılarının yanı sıra bir çok sarkıya yer veren Gülşen, kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 1500 kişiden tam not aldı. Kadınlar Günü içinde konuşan şarkıcı "Eşlerimizden, erkeklerden bugün için bir dakikalık saygı duruşu beklemiyoruz. Bir ömür boyu saygı bekliyoruz. Tüm kadınların gününü kutlarım. Çünkü bugün bir güne sığacak bir gün değil. Tüm dünyanın gücünün kadınlardan geldiğini biliyorum" dedi.

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