  Gülse Birsel'in Vural Çelik'e veda mesajına Hakan Meriçliler ne dedi? Gülse Birsel sayesinde ne yatırım yaptı?

Hakan Meriçliler, Nişantaşı’ndaydı.

Oyuncu, Vural Çelik’in hayatın kaybetmesi sonrası yazdığı veda yazısı sonrası tartışılan senarist Gülse Birsel için, "Yalan Dünya’da 90 bölüm oynadım. Bence Gülse harika, çalışkan ve meslektaşlarına iyi davranan birisidir. Onun haksızlığa uğramasına tahammül edemem. Bu gün bir evim varsa onun sayesindedir. Çünkü reklam film anlaşmasını bile kendisi yapmıştır. Evin fotoğraflarını yollayıp ‘lütfen bir reklam parasıyla bu evi al’ demiştir. Daha önce de az kaşe tartışmaları vardı hiçbiri doğru değil. Herkese hakkı verildi. O çok hakkaniyetli biridir. 'Avrupa Yakası'nda Gazanfer Bey, Gülse Hanım’ın rolünü kabul ettiği Yalan Dünya'da dizisinde sokağın adı Gazanfer Özcan Sokağıydı. Eşi Gönül hanımın evi çok uzaktaydı kendisine sete yakın yerde ev tutup şoför ayarlamıştır”

Ekranlara geri dönen Hakan Meriçliler, ekranlardan uzak kalmasının sebebiyle ilgili olarak ise “Ben yaşamayı daha çok seviyorum, hayatı ve gezmeyi seviyorum.



O yüzden de kürkçü dükkanı hesabına dönüyor bazen işler. Evde olmayı severim genelde, ev kuşuyumdur” şeklinde konuştu.

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