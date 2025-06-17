  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Gülşah Tanrıöver’den yaza enerjik

Sanatçı Gülşah Tanrıöver, farklı tarzıyla yaza damgasını vurmaya hazırlanıyor

Gülşah Tanrıöver’den yaza enerjik

Yaptığı çalışmalarla müzikseverlerin beğenisini kazanan başarılı sanatçı Gülşah Tanrıöver, bu kez alışılmış tarzının dışına çıkarak dinleyicilerine sürpriz yapıyor. Dark’n Dark Müzik etiketiyle çok yakında yayınlanacak olan yeni şarkısında, reggaeton ritimlerini yöresel bir halk türküsüyle buluşturuyor; modern rap dokunuşlarıyla dikkat çekici bir sentez sunuyor.

Şarkının bazı bölümlerinde söz ve müziğe bizzat imza atan Tanrıöver, üretkenliğini bu projede de ortaya koyuyor. Şarkının düzenlemesi Can Demir tarafından yapılırken, müzik prodüksiyon süreci ise Ahmet Ulvar Tanrıöver imzası taşıyor. Tüm yayınlama, dağıtım ve klip çalışmaları Dark’n Dark Müzik tarafından üstlenildi.

Klibin çekimleri İstanbul’da, Honeybee Stüdyoları’nda gerçekleştirildi. Yönetmen koltuğunda ise başarılı isim Enes Bilal Taşcı yer aldı. Renkli görselleri ve enerjik atmosferiyle klip, şarkının ruhunu birebir yansıtıyor.

Gülşah Tanrıöver’in bu yeni çalışması, yaz mevsiminin vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Nihal Candan yoğun bakıma alındı
  Gündem

Nihal Candan yoğun bakıma alındı

Esra Bilgiç’in Maestro dizisinden ilk kareleri yayınlandı!
  Magazin

Esra Bilgiç’in Maestro dizisinden ilk kareleri yayınlandı!

Aslıhan Karalar, yerine geçmek istediği ismi açıkladı!
  Magazin

Aslıhan Karalar, yerine geçmek istediği ismi açıkladı!

Belçim Bilgin yapımcılıkta ilk adımı attı
  Magazin

Belçim Bilgin yapımcılıkta ilk adımı attı

Berkan Hamedi'nin yeni şarkısı Ben ve Sen yayında
  Magazin

Berkan Hamedi'nin yeni şarkısı Ben ve Sen yayında

Hande Dönmez’le Bodrum’da şarkılar yükseldi
  Magazin

Hande Dönmez’le Bodrum’da şarkılar yükseldi