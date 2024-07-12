  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Gülşah Tanrıöver’den turizmin kalbi Kapadokya’da muhteşem konser

Akademisyen sanatçı Gülşah Tanrıöver geçtiğimiz gün turizmin kalbi Kapadokya'da sevenleri ile buluştu.

Gülşah Tanrıöver’den turizmin kalbi Kapadokya’da muhteşem konser

Gülşah Tanrıöver kısa bir süre önce sözü ve müziği kendisine ait olan Deli Fırtına ve Tutsak isimli şarkılarından oluşan single çalışmalarını tüm dijital ortamlarda yayınlamış, sevenlerini ve takipçilerini heyecanlandırmıştı. Şuan ise Türkiye’nin en güzide mekânlarında konser ve festival etkinliklerine devam ediyor.

Gülşah Tanrıöver’den turizmin kalbi Kapadokya’da muhteşem konser

Akademisyen sanatçı Gülşah Tanrıöver geçtiğimiz gün  turizmin kalbi Kapadokya'da  sevenleri ile buluştu. Sanatçı sahnede 2 saat boyunca kalarak büyüleyici, eşsiz performansı ve repertuarı ile sevenlerine muhteşem bir konser verdi. Sahnede Yeni Türkiye Yüzyılında üretenlerin ayakta kalacağını ve tüketenlere ilham kaynağı olacağını vurgulayan Tanrıöver ; insanların kalemi ve kağıdı yanlarından özellikle eksik etmemelerini istedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan düğün pozları
  Magazin

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan düğün pozları

Elit Andaç Çam’dan sosyal medya itirafı
  Magazin

Elit Andaç Çam’dan sosyal medya itirafı

Tolgahan Sayışman: Çok kazık yedim!
  Magazin

Tolgahan Sayışman: Çok kazık yedim!

Bu Temmuz’da Polat Piyalepaşa Çarşı’da birbirinden renkli etkinlikler var
  Güncel

Bu Temmuz’da Polat Piyalepaşa Çarşı’da birbirinden renkli etkinlikler var

İstiklal Kebap: Tarihi atmosferde unutulmaz lezzetler
  Mekan

İstiklal Kebap: Tarihi atmosferde unutulmaz lezzetler

Dilan Çıtak'ın 'şiddet' açıklamasından sonra İdo Tatlıses'in paylaşımı dikkat çekti!
  Magazin

Dilan Çıtak'ın 'şiddet' açıklamasından sonra İdo Tatlıses'in paylaşımı dikkat çekti!