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Gülşah Tanrıöver acılarını şarkı yaptı

Gülşah Tanrıöver "Acımı Çeke Çeke" adlı şarkısıyla müzik dünyasına damga vurdu.

Gülşah Tanrıöver acılarını şarkı yaptı

Gülşah Tanrıöver'in söz ve müziği kendisine ait olan "Acımı Çeke Çeke" adlı tekli çalışması eşi Ahmet Ulvar Tanrıöver'in prodüktörlüğünde 
DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Şarkı, kısa süre önce yayınlanmasına rağmen dikkatleri hemen üzerine çekti.
 
Gülşah Tanrıöver acılarını şarkı yaptı
Düzenlemesini Özkan Meydan'ın yaptığı şarkı için Gülşah Tanrıöver "Yaşanmışlıklarımı anlattım bu şarkıda" dedi. Aynı zamanda akademisyen olan Dr unvanlı Gülşah Tanrıöver "Hem akademik hem de müzik sektöründeki hayatımı zorlanmadan aynı anda yürütebiliyorum" dedi. Aynı zamanda üretken bir sanatçı olan Tanrıöver "Şarkılarımı Ebru Gündeş, Merve Özbey ve Mustafa Ceceli'nin okumasını isterim dedi. Uzun süredir ms hastası olan sanatçı hastalıkla yaşamayı öğrendiğini de belirtti.
 
 

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