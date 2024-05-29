Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan Gülşah Çomoğlu (38), hayatını kaybetti.

Gülşah Çomoğlu, iki yıldır kanser tedavisi görüyordu.

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