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Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan Gülşah Çomoğlu (38), hayatını kaybetti.

Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Gülşah Çomoğlu, iki yıldır kanser tedavisi görüyordu. 

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