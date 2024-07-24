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Gülper Özdemir: Hiç tanımadığım erkek bir anda sarıldı! Polis çağıracağım

Gülper Özdemir: Hiç tanımadığım erkek bir anda sarıldı! Polis çağıracağım. İşte detaylar...

Gülper Özdemir: Hiç tanımadığım erkek bir anda sarıldı! Polis çağıracağım

Oyuncu Gülper Özdemir, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Gülper Özdemir: Hiç tanımadığım erkek bir anda sarıldı! Polis çağıracağım
Oyuncu, tarzı ve takılarıyla dikkat çekti.

Gülper Özdemir: Hiç tanımadığım erkek bir anda sarıldı! Polis çağıracağım
Asya tatiline gittiğini belirten Özdemir, "Tayland, Endonezya ve Kamboçya'ya gittim. Bir ay sürdü. Genelde lüks yerlerde kalmıyorum. Sırt çantamı alıp, kamp yapıyorum" dedi.

 Gülper Özdemir: Hiç tanımadığım erkek bir anda sarıldı! Polis çağıracağım

Tatilde başına geldiklerini anlatan Özdemir, "Afrika Cape Town'da 1-2 ay kaldım. Telefonu elinde tutamazsın çalabiliyorlar. Hiç tanımadığın erkek bir anda sarıldı. 'Polis çağıracağım' dediğimde gitti.

 Gülper Özdemir: Hiç tanımadığım erkek bir anda sarıldı! Polis çağıracağım

O an ne yapacağımı şaşırdım. Dünyanın her yerinde olabiliyor" diye konuştu.

Gülper Özdemir: Hiç tanımadığım erkek bir anda sarıldı! Polis çağıracağım
Başrolünde yer aldığı 'Zafer Rengi' filminin Netflix'te yayınlanmasına oyuncu, "Ülkemin ne mücadele altında savaştığını görüyoruz. Bir direniş filmi. Takım olarak bakmayın filme. Birleştirici gücü görüyoruz filmde...

Gülper Özdemir: Hiç tanımadığım erkek bir anda sarıldı! Polis çağıracağım
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü farklı bir taraftan görüyoruz.

 Gülper Özdemir: Hiç tanımadığım erkek bir anda sarıldı! Polis çağıracağım

Kadınlara ne kadar çok değer verdiğini görüyoruz. İlk sinema filmim olduğu için manevi değeri yüksek" açıklamasını yaptı.

 Gülper Özdemir: Hiç tanımadığım erkek bir anda sarıldı! Polis çağıracağım

Sörf tutkusu olan Özdemir, "İki ay önce başladım. Denizden korkuyordum aslında...

 Gülper Özdemir: Hiç tanımadığım erkek bir anda sarıldı! Polis çağıracağım

O şekilde deniz korkumu yenmek istedim" açıklamasını yaptı.

 Gülper Özdemir: Hiç tanımadığım erkek bir anda sarıldı! Polis çağıracağım

Oyuncu, hiçbir yerinde estetik olmadığını belirtti.

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