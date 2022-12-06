Güllü klip çekiminde kaza geçirdi

Güllü uzun bir aranın ardından söz ve müziği Yıldız Tilbe imzası taşıyan “Unutamazsın Beni” isimli şarkıyı Musicom Prodüksiyon etiketiyle hayranlarının beğenisine sundu.

Yapımcılığını Harun Savaş Aksoylu ve Fatih Aksoylu’nun üstlendiği şarkı tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

Güllü, uzun bir aranın ardından hayranlarının beğenisine sunduğu şarkısına İstanbul Etiler’de bir de klip çekti. Senaryo gereği arabayla ağaca çarpması gereken Güllü, gaz ve frenin yerini karıştırınca sahne gerçek oldu.

Ağaca çarparak kaza yapan Güllü, ufak bir panik ve şaşkınlık yaşadı. Kazadan yara almadan kurtulan sanatçı yaşanan durumu değerlendirip “İstesem bu kadar gerçekçi olmazdı .Her şey iyi bir çalışma ortaya çıkarmak içindi. Ufak bir talihsizlik diyelim, bizim nazar boncuğumuz da bu olsun” dedi.



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