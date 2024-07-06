‘Gülizar: Yol Ayrımı’ Kapadokya’da sete çıktı!

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Sercan Muhammet’in üstlendiği, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde Ramiz Molla Musa, Erencan Vurucu, Kıvanç Baran Aslan ve Zafer Altun da yer alıyor.

SENARYO YAZIMI 3 YIL SÜRDÜ

Filmin Yapımcısı Sercan Muhammet Gülizar’ın aynı zamanda senaryosunu yazdı. 3 yıl boyunca Gülizar filminin senaryosu üstünde çalışan yapımcı; ‘Bu ilk filmim olduğu için çok heyecanlıyım, mükemmel bir iş çıkarmak için ekip olarak gece gündüz çok çalıştık. Bu titiz çalışmamızın mükafatını seyircimizin taktir edeceğini düşünüyorum. Gülizar’ın çekimlerinde hiçbir masraftan kaçmadık’ şeklinde konuştu.

SAATLERCE AĞLADI

Filmin baş rollerinden Aslı Bekiroğlu, “ Çok güzel bir iş oluyor. Benim ilk drama işim, dün burada saatlerce ağladım. Ağır bir drama filmi, güzel bir film, ben sevdim. Hep gülerken değil beni ağlarken göreceksiniz ilk defa. Çok heyecanlıyım” dedi.

FENOMEN OLACAK İNŞALLAH!

Filmde Hicabi karakterini canlandıran İlker Aksum, “Hem iş hem tatildeyiz. Kapodokya yani. Aslı Bekiroğlu ve Cemal Hünal güzel de bir ekip kurduk. Hicabi Kapodokyalı gariban bir aile babası. İyi bir senaryo iyi de yükleniyoruz, İnşallah güzel çıkar, seyircimiz beğensin yeter. Fenomen olacak inşallah” dedi. Yıllardır tatil için de Kapadokya ya geldiğini belirten İlker Aksum yöresel şiveyi öğrendiğini söyledi.

BENİM İÇİN BİR ŞEREF!

Cemal Hünal ‘Kötü bir karakteri’ canlandırdığını söylerken çok becerikli de bir kötü değil” ifadesini kullandı. Partnerlerine övgüler yağdıran Cemal Hünal, “İlker Aksum’la çalışmak istiyordum. Bence Türkiye’deki en iyi üç erkek oyuncusundan birisi, çok keyif aldım. İlker’le birlikte çalışmak benim için bir şeref, çok mutlu etti. Aslı Bekiroğlu ‘yla da önceden çalışmıştık” dedi.

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ KAPADOKYALI OLUNCA

Kendisi de o bölgeli olan filmin görüntü yönetmeni Cihan Tatar “Kapadokya doğal bir set atmosferi. Eşine az rastlanan görüntüler yakaladığımızı seyirci de fark edecek. Filmimizin yolu açık olur inşallah” açıklamasını yaptı.

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