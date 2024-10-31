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Gülizar başarısını ödüllerle taçlandırdı

Genç yönetmen Belkıs Bayrak’ın yazıp yönettiği, Türkiye- Kosova ortak yapımı "Gülizar", 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, En İyi Sanat Yönetmeni ve Cahide Sonku ödüllerini kazandı. Film, 12. Boğaziçi Film Festivali’nde ise En İyi Senaryo ve FİYAB En İyi Yapımcı ödüllerine layık görüldü.

Gülizar başarısını ödüllerle taçlandırdı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT, Kosova Sinematografi Merkezi desteğiyle çekilen, Türkiye- Kosova ortak yapımı olan film, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 3 ödül birden kazandı. Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü filmin yönetmeni Belkıs Bayrak’a, En İyi Sanat Yönetmeni ödülü Meral Aktan’a ve Cahide Sonku En İyi Kostüm Tasarımcısı Ödülü Yağmur Ergül’e takdim edildi.  

Gülizar başarısını ödüllerle taçlandırdı

Gülizar, 12 Boğaziçi Film Festivali’nde de iki ödüle layık görüldü. Festival’de En İyi Senaryo ve FİYAB En İyi Yapımcı ödüllerini Gülizar kazandı. 

‘Gülizar’ Ankara ve İzmir’de de Yarışacak 

Başrolünü Ecem Uzun’un üstlendiği oyuncu kadrosunda Bekir Behrem, Hakan Yufkacıgil, Ernest Malazogu ve Aslı İçözü isimlerin yer aldığı Gülizar, 7-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 35. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film kategorisinde de yarışacak. Filmin gösterimleri 11 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’de Büyülü Fener Sinema Salon 1’de ve 12 Kasım Salı günü saat 14.00’de Büyülü Fener Sinema Salon 1’de gerçekleşecek.  

Gülizar başarısını ödüllerle taçlandırdı

Düğün hazırlıkları sırasında tacize uğrayan Gülizar’ın, saldırganın kim olduğunu öğrenmesiyle klostrofobik bir yolculuğa dönüşen hikayesini anlatan film, 30 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde de yarışacak. Filmin İzmir’deki gösterimi 1 Kasım Cuma günü saat 19.00’da İstinyePark Renk Sineması 6’da gerçekleşecek.  

Gülizar başarısını ödüllerle taçlandırdı

‘Gülizar’ Filminin Yeni Afişi Yayınlandı 

Belkıs Bayrak’ın uzun metrajlı filmi Gülizar’ın yeni afişi de yayınlandı. Çekimleri 2022 Eylül- Ekim aylarında Sakarya (Taraklı) ve Kosova (Prizren)’de gerçekleştirilen filmin afişinde Ersin İleri imzası bulunuyor. 

“Gülizar"ın yapımcılığını Mehmet Bahadır Er, Belkıs Bayrak ve Murat Yaşar Bayrak üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Kürşat Üresin, kurgusunu da Selin Eren Şahin yaptı. Filmin özgün müzikleri Kanan Rustamli’ye, ses tasarımı ise Alexandru Dumitru’ya ait.

 

 

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