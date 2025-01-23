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Güliz Ayla yeni şarkısı ‘Sur’u ilk defa söyledi

Türk popüler müziğinin dikkat çeken genç yıldızlarından Güliz Ayla geçtiğimiz günlerde sahne aldığı Sahne Marin'de adeta yer yerinden oynadı.

Güliz Ayla yeni şarkısı ‘Sur’u ilk defa söyledi

Renkli kişiliği, yüksek enerjisi, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla Güliz Ayla, 3 saate yakın sahnede kalarak seyircisini coşturdu. 

Güliz Ayla yeni şarkısı ‘Sur’u ilk defa söyledi

Olmazsan Olmaz, Bahsetmem Lazım, Gelsin Öpsün Kalbimi, Ömrüm, An'da, Hücumdayım, Bi'Farkın Var gibi hitleri yanında birçok sürpriz cover şarkıları ustaca yorumlayan Güliz Ayla "bu gece oturmak yok, elleriniz ve nefesiniz şarkılarıma bolca eşlik etsin" dedi. 

Güliz Ayla yeni şarkısı ‘Sur’u ilk defa söyledi

Mert Carim imzalı yeni şarkısı "Sur"u ilk defa sahnede söyleyen Ayla, seyircilerle beraber nakaratı bir daha söyledi. Hemen nakaratı ezberleyen sanatçının sevenleri bir daha Sur'u söylemesini istedi. 

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