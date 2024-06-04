  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Güliz Ayla komşu ülkenin topraklarında hafta sonu izleyenleri mest etti

Popüler müziğin renkli ismi Güliz Ayla, hafta sonu komşu ülkenin sahnesinde fırtına gibi esti.

Güliz Ayla komşu ülkenin topraklarında hafta sonu izleyenleri mest etti

Yassıköy Belediyesi'nin 22.sini düzenlediği Kiraz Festivalinde sahne alan Güliz Ayla, şarkıları ve güzelliği ile izleyenleri mest etti. 

Güliz Ayla komşu ülkenin topraklarında hafta sonu izleyenleri mest etti

Yaklaşık 10.000 kişinin izlediği festivalin kapanışını yapan Güliz Ayla hit şarkılarından Bahsetmem Lazım'ın küçük bir kısmını da Yunan'ca söyledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Buray'dan Harbiye'de görsel şov
  Magazin

Buray'dan Harbiye'de görsel şov

Antalya Fashion Week'te aşk rüzgarı! Yunus Günçe eşiyle podyumda öpüştü, salonda alkışlar yükseldi
  Magazin

Antalya Fashion Week'te aşk rüzgarı! Yunus Günçe eşiyle podyumda öpüştü, salonda alkışlar yükseldi

Demet Özdemir modaya uydu
  Magazin

Demet Özdemir modaya uydu

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe yıllar sonra bikinili görüntülendi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe yıllar sonra bikinili görüntülendi

Sık sık yurt dışı seyahati yapan Burak Özçivit, bazı meslektaşlarının teklifleri kabul etmemesine bakın ne cevap verdi?
  Magazin

Sık sık yurt dışı seyahati yapan Burak Özçivit, bazı meslektaşlarının teklifleri kabul etmemesine bakın ne cevap verdi?

Müge Boz ile Caner Erdeniz oğlu Rika'yı paylaştı
  Magazin

Müge Boz ile Caner Erdeniz oğlu Rika'yı paylaştı