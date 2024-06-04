Güliz Ayla komşu ülkenin topraklarında hafta sonu izleyenleri mest etti

Yassıköy Belediyesi'nin 22.sini düzenlediği Kiraz Festivalinde sahne alan Güliz Ayla, şarkıları ve güzelliği ile izleyenleri mest etti.

Yaklaşık 10.000 kişinin izlediği festivalin kapanışını yapan Güliz Ayla hit şarkılarından Bahsetmem Lazım'ın küçük bir kısmını da Yunan'ca söyledi.

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