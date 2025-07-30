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Gülin İyigün: Oyunculukta kafamda bir sınır yok!

Güzel oyuncu Gülin İyigün, Ekol TV’de katıldığı Sanat Zamanı programında oyunculuğa dair samimi açıklamalarda bulundu.

Gülin İyigün: Oyunculukta kafamda bir sınır yok!

Güzel oyuncu Gülin İyigün, Ekol TV’de katıldığı Sanat Zamanı programında oyunculuğa dair samimi açıklamalarda bulundu.

 Gülin İyigün: Oyunculukta kafamda bir sınır yok!

Oyunculuğu bir oyun parkına benzeten İyigün, “Oyun oynadığım ve sonuna kadar hiç bilmediğim parçalarla tanıştığım yer. Oyunculukta kafamda bir sınır yok. Gidebildiğim yere kadar gitmeyi, araştırmayı seviyorum. Henüz oyunculukta sınırımın nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

 Gülin İyigün: Oyunculukta kafamda bir sınır yok!

HER KARAKTER İÇ DÜNYAMIN FARKLI BİR YANSIMASI
Canlandırdığı karakterlerin her birinin kendi iç dünyasından izler taşıdığını vurgulayan İyigün, “Evet, ben o kadınlar değilim ama hikâyeyi sonuna kadar kendi hücremden, kalbimden, kolektif bir bağ kurarak anlatmaya çalışıyorum.

 Gülin İyigün: Oyunculukta kafamda bir sınır yok!

Hikâyeye hizmet etme biçimim hepsi benim parçalarım. Oynadığım tüm roller benim için aynı dengededir çünkü hepsi farklı bir parçamı taşıyor,” sözleriyle duygularını ifade etti.

 

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