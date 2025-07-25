 Gülin İyigün, Murat Şenöy ile yeni proje hazırlığında

Başarılı oyuncu Gülin İyigün, Latin Amerika ülkelerinde büyük ilgi gören ve 45 ülkede yayınlanan Aşk ve Gurur dizisinde birlikte çalıştığı yönetmen Murat Şenöy ile bir araya geldi.

İkilinin samimi sohbeti objektiflere yansırken, görüşmenin yeni projeler üzerine olduğu öğrenildi.

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