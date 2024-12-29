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Gülin İyigün'den Uzaylılar itirafı

Ünlü oyuncu Gülin İyigün'den Uzaylılar itirafı. İşte detaylar...

Gülin İyigün'den Uzaylılar itirafı

Başarılı oyuncu Gülin İyigün, yeni yıl alışverişi için Nişantaşı City’s’te elinde hediye paketleriyle objektiflere yansıdı. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken İyigün, hem yeni yıl planlarını hem de ilginç düşüncelerini paylaştı.

  Gülin İyigün'den Uzaylılar itirafı

Yeni yıl planlarından bahsederken, "Fena serserilik yapacağım!" diyen güzel oyuncu, "Ailemle evimde olacağım. Kendi aramızda sohbet edeceğiz. Ev kuşuyum," sözleriyle mütevazı bir kutlama planladığını belirtti. 2025 yılına dair düşüncelerini de paylaşan İyigün, "Dizimiz altı bölüm sürdü, yeni sezon için görüşmeler var. Önümüzdeki yıl nasıl olacak bilmiyorum ama herkese sağlıklı ve neşeli bir yıl diliyorum," dedi.

Gülin İyigün'den Uzaylılar itirafı
UZAYLILAR HER ZAMAN ARAMIZDA
Astrolojiye olan ilgisini ve bu konuda annesinden öğrendiklerini anlatan İyigün, "Annem astrolog, ben tüketiciyim. Annem uzun süre bu konuda eğitim aldı, ben de iyi bilirim gökyüzünü," dedi. Ancak asıl bomba, "2025'te uzaylılar gelecek" iddialarına verdiği cevap oldu.

  Gülin İyigün'den Uzaylılar itirafı

İyigün, "Bence uzaylılar hep aramızda var. Siz hissetmiyor musunuz? Uzaylılar her zaman burada. Son zamanlarda insanların birer deneye dönüştüğünü ve bu deneylerin arttığını düşünüyorum. Artık herkese 'bizden biri' gibi bakmıyorum. Aramızda çok uzaylı var," ifadeleriyle adeta gündeme bomba gibi düştü.

  Gülin İyigün'den Uzaylılar itirafı

YOGAYLA DENGEYİ BULUYOR
Set dışında yogaya devam ettiğini söyleyen oyuncu, "Yoga güzel gidiyor. Öğrencilerimi seviyorum, bu süreç bana iyi geliyor," dedi.

  Gülin İyigün'den Uzaylılar itirafı

Yoğun çalışma temposunu yoga ve sosyal sorumluluk projeleriyle dengelediğini ifade eden İyigün, "Birilerine faydalı olmak her zaman önceliğim," sözleriyle hayranlarına ilham verdi.

 

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