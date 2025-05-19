 Gülin İyigün'den proje açıklaması!

Gülin İyigün, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Cilt bakımı için geldiğini belirten oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.



Gelen senaryoları okuduğunu belirten oyuncu, "Okumalarım devam ediyor. Daha netleşen proje yok. İçime sinen proje arıyorum" dedi.

Aynı zamanda yoga eğitmeni olan İyigün, "Devam ediyor. Yoga bir tutku" diye konuştu.

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