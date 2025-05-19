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Gülin İyigün'den proje açıklaması!

Ünlü oyuncu Gülin İyigün'den proje açıklaması! İşte detaylar...

Gülin İyigün'den proje açıklaması!

Gülin İyigün, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Gülin İyigün'den proje açıklaması!
Cilt bakımı için geldiğini belirten oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.

 Gülin İyigün'den proje açıklaması!
Gelen senaryoları okuduğunu belirten oyuncu, "Okumalarım devam ediyor. Daha netleşen proje yok. İçime sinen proje arıyorum" dedi.

 Gülin İyigün'den proje açıklaması!

Aynı zamanda yoga eğitmeni olan İyigün, "Devam ediyor. Yoga bir tutku" diye konuştu.

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