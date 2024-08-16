 Gülin İyigün'den proje açıklamaları!

Gülin İyigün, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Yoğun olduğunu belirten oyuncu, "Geçtiğimiz sezon yurt dışı için bir iş çektim. Sonra '3391 Kilometre' filminin devamı '0000 kilometre' filmini çektim. Onu bitirdik sonra yeni proje için sete çıktım. İki yıldır durmadan çalışıyorum" dedi.

İyigün, '3391 Kilometre' filmi beğenildi. Bu başarıyı bekliyor muydunuz?" sorusuna, "Bekliyordum. Okuduğum zaman bayılmıştım. Her şeyden önce gençlerle çalışmayı seviyorum. Gençlik hikayelerine bayılıyorum. Bunların fazla olması gerekiyor. Bu film bir kitabın uyarlaması. Okuyucusuyu fazlaydı. Senaryoyu okurken güzel uyarlama olduğu için şaşırtmadı" yanıtını verdi.

Yazı anlatan İyigün, "Çalıştım. Birkaç gün Bozcaada'ya gittim. Bol bol yüzdüm. Minik bir kaçamak oldu. Yurt dışı için çektiğimiz 'Aşk ve Gurur' bitince haziranda film setine başladım. Film bitti dizi başladı" dedi.



Diziyle ilgili konuşan oyuncu, "Şu andaki ismi 'Bir Aşk Masalı'... Okuduğum anda çıldırdım. Çok heyecanlandım. Mesleğime aşık olduğum için okuduğum rolleri ne hissettiğim önemli... Heyecandan delirdim. 'Şevval benim olmalı' dedim. Bambaşka yolculuğuna çıkaran bir rol" açıklamasını yaptı.



TERCİHİM YOK

İyigün, "Her oyuncunun tercihi olabiliyor iyi ya da kötü karakter gibi... Sizin tercihiniz hangisi oluyor?" sorusuna, "Öyle tercihim yok. Hiçbir karaktere iyi ya da kötü diye yorumlamıyorum. Kötü diye yorumlanan hikayelere hizmet ettim. Şevval da karanlık yollarını göreceğiz" yanıtını verdi.

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