 Gülin İyigün'den 'Gizli Bahçe'de şok eden itiraf!

"Çocuklar Duymasın" dizisindeki Tutku rolüyle akıllara kazınan ve o dönem tartışmaların odağında olan Gülin İyigün, bu kez "Gizli Bahçe" dizisinde hayat verdiği Şevval karakteriyle yine olay yarattı.

Organizatör gibi görünse de aslında gizli işler peşinde koşan Şevval, izleyicileri sinir küpüne çevirirken dizinin son bölümünde yaptığı büyük itirafla herkesi şoke etti.

Şevval, Murat Yıldırım'ın canlandırdığı ünlü mimar Demir Akçınar ile yüzleştiği sahnede gözyaşları içinde tüm sırlarını bir bir döktü.



Bu beklenmedik U dönüşü, Nazlı’nın (Ebru Şahin) safına geçmesiyle bambaşka bir boyuta taşındı ve izleyicinin nefesini kesti.

Sosyal medyada adeta gündeme oturan bu itiraf sahnesi, Gülin İyigün’ün performansını övgü yağmuruna tuttu. Şevval'in sırları açığa çıkarken, İyigün’ün çarpıcı oyunculuğu sosyal medyada yankı uyandırdı.

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