 Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu'na olan özlemini dile getirdi

Oyuncu Gülenay Kalkan, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.

2019 yılında 68 yaşındayken hayatını kaybeden eşi Tarık Ünlüoğlu için sanatçı, "Erken gitti. Keşke biraz daha yaşasaydı. Gerçekten çok özledim. Halen burnumun direği sızlıyor. Bizim yarım kalan bir şeyimiz olmadı... Planladığımız her şeyi yaptık. Güzel bir hayat yaşadık. Birçok yere gittik" dedi.

ARKADAŞLARIMLA DOLAŞIYORUM

Ünlüoğlu'nu kaybettikten sonra arkadaşlarıyla gezdiğini belirten Kalkan, "Bende onsuz arkadaşlarımla dolaşıyorum. Yurt dışı tatiline gidiyorum. Ben burada dolaşıyorum o da oralarda dolaşıyordur" diye konuştu.

"Ocak ayında projem var" diyen oyuncu, "Birkaç gideceğim yer var. Projem olmadığı için bu süreçte geziyorum" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.