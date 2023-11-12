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Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu'na olan özlemini dile getirdi

Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu'na olan özlemini dile getirdi

Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu'na olan özlemini dile getirdi

Oyuncu Gülenay Kalkan, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu'na olan özlemini dile getirdi

2019 yılında 68 yaşındayken hayatını kaybeden eşi Tarık Ünlüoğlu için sanatçı, "Erken gitti. Keşke biraz daha yaşasaydı. Gerçekten çok özledim. Halen burnumun direği sızlıyor. Bizim yarım kalan bir şeyimiz olmadı... Planladığımız her şeyi yaptık. Güzel bir hayat yaşadık. Birçok yere gittik" dedi.

 Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu'na olan özlemini dile getirdi

ARKADAŞLARIMLA DOLAŞIYORUM

Ünlüoğlu'nu kaybettikten sonra arkadaşlarıyla gezdiğini belirten Kalkan, "Bende onsuz arkadaşlarımla dolaşıyorum. Yurt dışı tatiline gidiyorum. Ben burada dolaşıyorum o da oralarda dolaşıyordur" diye konuştu.

 Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu'na olan özlemini dile getirdi

"Ocak ayında  projem var" diyen oyuncu, "Birkaç gideceğim yer var. Projem olmadığı için bu süreçte geziyorum" dedi.  

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