Gülden Budak’tan tam bir aşk şarkısı

Kendi şarkılarını yapan ve yayınlanmayı bekleyen yaklaşık 200 şarkısı bulunan Gülden Budak, başka isimlere de vereceği şarkılar sonrasında ilerleyen zamanlarda Türkiye’nin sevilen söz ve bestecilerinden biri olmaya aday.

Gülden Budak “Mamacita” ve “Sadece” şarkıları için, “genellikle iyi şarkılar dinledikçe sevilir ve hayatınızdaki ömrü daha uzun olur” diyor ve kısa zamanda şarkılarının herkese ulaşmasını hedefliyor.

“Sadece” adlı şarkısına Elif Demiralp yönetmenliğinde çekilen duygusal ve sanatsal klipte Gülden Budak güçlü sesi ve duru güzelliği ve beğeni topluyor.

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