Güldemet Durukan’ın ilk başrolü ‘Ammon’ sinemaseverlerle buluştu! Genç oyuncu duygularını paylaştı

Celal Demirtaş tarafından yazılan ve yönetilen, başrollerinde Mehmet Cula, Güldemet Durukan, Fırat Tosun, Adem Sincar, Esra Ordulu ve Poyraz Sincar’ın oynadığı “Cehennemden Gelen Öfke AMMON” filmi, 24 Mayıs 2024 tarihinde sinemalarda gösterime girdi.

İLK DEFA BAŞROL OYNADI

Filmin başrol oyuncularından Güldemet Durakan, filmdeki başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekti. İlk defa başrol oynayan güzel oyuncu, filmle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

DİZİ VE SİNEMA TEKLİFİ ALMAYA BAŞLADI

Oyunculuk eğitimini başarıyla tamamlayan Güldemet Durukan, 'Ammon' filmindeki performansıyla hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden olumlu geri dönüşler aldı. Oyuncu Durukan, filmde başarılı oyunculuğu sayesinde pek çok dizi ve sinema teklifi almaya başladı.

PROJELERDE SEÇİCİ DAVRANACAĞINI BELİRTTİ

Kariyerinde daha da yükseklere ulaşmayı hedefleyen Güldemet Durukan, projelerinde seçici olacağını belirtti. Durukan, "Çok sayıda dizi ve sinemateklifi aldım ama oyunculukta zirveyi zorlayacak senaryo ve yapım şirketleriyle yola devam etmek istediğim için seçici davranacağım" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.