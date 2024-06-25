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Güldemet Durukan’ın ilk başrolü ‘Ammon’ sinemaseverlerle buluştu! Genç oyuncu duygularını paylaştı

Başarılı oyuncu Güldemet Durukan’ın ilk başrolü olan ‘Ammon’ sinemaseverle buluştu. İzleyicilerin karşısına unutulmaz bir korku filmiyle çıkan Durukan, filmle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.  

Güldemet Durukan’ın ilk başrolü ‘Ammon’ sinemaseverlerle buluştu! Genç oyuncu duygularını paylaştı

Celal Demirtaş tarafından yazılan ve yönetilen, başrollerinde Mehmet Cula, Güldemet Durukan, Fırat Tosun, Adem Sincar, Esra Ordulu ve Poyraz Sincar’ın oynadığı “Cehennemden Gelen Öfke AMMON” filmi, 24 Mayıs 2024 tarihinde sinemalarda gösterime girdi. 

Güldemet Durukan’ın ilk başrolü ‘Ammon’ sinemaseverlerle buluştu! Genç oyuncu duygularını paylaştı

İLK DEFA BAŞROL OYNADI 

Filmin başrol oyuncularından Güldemet Durakan, filmdeki başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekti. İlk defa başrol oynayan güzel oyuncu, filmle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi. 

Güldemet Durukan’ın ilk başrolü ‘Ammon’ sinemaseverlerle buluştu! Genç oyuncu duygularını paylaştı

DİZİ VE SİNEMA TEKLİFİ ALMAYA BAŞLADI 

Oyunculuk eğitimini başarıyla tamamlayan Güldemet Durukan, 'Ammon' filmindeki performansıyla hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden olumlu geri dönüşler aldı. Oyuncu Durukan, filmde başarılı oyunculuğu sayesinde pek çok dizi ve sinema teklifi almaya başladı.

Güldemet Durukan’ın ilk başrolü ‘Ammon’ sinemaseverlerle buluştu! Genç oyuncu duygularını paylaştı

PROJELERDE SEÇİCİ DAVRANACAĞINI BELİRTTİ 

Kariyerinde daha da yükseklere ulaşmayı hedefleyen Güldemet Durukan, projelerinde seçici olacağını belirtti. Durukan, "Çok sayıda dizi ve sinemateklifi aldım ama oyunculukta zirveyi zorlayacak senaryo ve yapım şirketleriyle yola devam etmek istediğim için seçici davranacağım" dedi.

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