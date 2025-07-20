 Gülcan Zeybel: Avrupa’da parlayan bir Türk kadını!

Gülcan Zeybel, Avrupa’da kozmetik alanında elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. Fransız bir kozmetik markasının hem distribütörlüğünü üstlenen hem de reklam yüzü olan Zeybel, güzellik sektöründeki kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

Yurt içi ve yurt dışında aldığı profesyonel eğitimlerle donanımını artıran Zeybel, Avrupa’nın önde gelen kozmetik firmalarının dikkatini çekmeyi başardı. Bu başarılarının sonucunda kendisine prestijli bir “Uluslararası Başarı Plaketi” verildi.



Zeybel, bu anlamlı ödül karşısında duygularını, “Türk bayrağını uluslararası arenada temsil etmenin gururunu yaşıyorum,” sözleriyle ifade etti. Türkiye’ye döndükten sonra televizyon programlarına konuk olan Gülcan Zeybel, ekranlarda girişimcilik, güzellik ve kozmetik konularındaki bilgi ve tecrübelerini izleyicilerle paylaşmaya başladı. Girişimci kimliğinin yanı sıra influencer ve model olarak da faaliyet gösteren Zeybel, sosyal medya platformlarında da aktif bir şekilde yer alıyor. “Benim on parmağımda on marifet var. Hepsi Allah vergisi. Neden değerlendirmeyeyim?” diyen Zeybel, markasıyla iki defa ödül kazandığını belirtti. Hedeflerini ise şu sözlerle dile getirdi: “Hayallerim yalnızca kozmetik sektörüyle sınırlı değil. Şimdi sırada televizyon ekranlarında sunuculuk ve oyunculuk var.” Çok yönlü kişiliği ve azmiyle hem Türkiye’de hem de Avrupa’da ilham kaynağı olan Gülcan Zeybel, başarı hikâyesiyle genç girişimcilere örnek olmaya devam ediyor.

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