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Gülben Ergen sözünü tuttu

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 56.anaokulunu 8 Mart Cumartesi günü “Narin” adına Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinde açıyor.

Gülben Ergen sözünü tuttu

Türkiye’nin en çok ihtiyacı olan bölgelerine ve köylerine anaokulları kazandıran Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 56.anaokulunu 8 Mart Cumartesi günü “Narin” adına Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinde açıyor.

 Gülben Ergen sözünü tuttu

21 Ağustos’ta kaybolduğu andan bulunduğu 8 Eylül gününe dek tüm mecralarda Narin’in sesi olan ve ulusal çapta farkındalık yaratmak üzere üstün çaba gösteren Çocuklar Gülsün Diye Derneği Kurucusu ve Başkanı Gülben Ergen, Diyarbakır’a giderek dava sürecinin de takipçisi olmuştu.

 Gülben Ergen sözünü tuttu

Narin’i asla unutmayacağını ve unutturmayacağını belirten Gülben Ergen, geçtiğimiz aylarda Narin’in adını yaşatmak üzere Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir anaokulu yapımına da hızla başlandığını duyurmuştu.

 Gülben Ergen sözünü tuttu

İnşaatı hızla tamamlanan anaokulu öğrencilerine kavuşmayı beklerken, Gülben Ergen müjdeli haberi verdi; “Çocuklar Gülsün Diye - Narin Anaokulu” 8 Mart 2025 Cumartesi günü açılıyor!

 Gülben Ergen sözünü tuttu

Şht. Uz. Çvş. Muhammed Serttaş İlkokulu’nun bahçesine yapılan anaokulu açılışına Diyarbakır Valisi Sn. Murat Zorluoğlu, Çocuklar Gülsün Diye Dernek Başkanı Gülben Ergen, ve devlet protokolü katılım sağlayacak.

 Gülben Ergen sözünü tuttu

Yaklaşık 100 öğrencinin okul öncesi eğitim alabileceği “Çocuklar Gülsün Diye – Narin Anaokulu”, açılış töreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanacak.

 

Gülben Ergen sözünü tuttu
Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa-Soma, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir ve Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize,

 Gülben Ergen sözünü tuttu

Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Eskişehir, Ordu-Kumru ve Diyarbakır, Denizli, Siirt, Niğde, Kilis, Adana, Osmaniye, Hatay-Kırıkhan, Hatay İskenderun, Adıyaman Gölbaşı, Hatay-Samandağ, Malatya, Adıyaman Kahta ve Şanlıurfa’da anaokulları kazandırdı.

 Gülben Ergen sözünü tuttu


Çocuklar Gülsün Diye Derneği, sponsorları ve bağışçılarının desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmak üzere çalışmalarına devam edecek.

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