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Gülben Ergen sahne kostümüyle ilgili, "Size Japonya'nın Sakura bahçelerini getirdim!" dedi

Gülben Ergen sahne kostümüyle ilgili, "Size Japonya'nın Sakura bahçelerini getirdim!" dedi. İşte detaylar...

Gülben Ergen sahne kostümüyle ilgili, "Size Japonya'nın Sakura bahçelerini getirdim!" dedi

Türk pop müziğinin sevilen ismi Gülben Ergen, Kurban Bayramı’nın ilk günü Kıbrıs Limak Otel’de sahne aldı.

 Gülben Ergen sahne kostümüyle ilgili, "Size Japonya'nın Sakura bahçelerini getirdim!" dedi


Güzelliği, enerjisi ve repertuvarıyla unutulmaz bir geceye imza atan Gülben Ergen, sahneye özel tasarlanmış çiçekli elbisesiyle adeta görsel bir şölen sundu.

 Gülben Ergen sahne kostümüyle ilgili, "Size Japonya'nın Sakura bahçelerini getirdim!" dedi

Sahne kostümüyle ilgili olarak “Size Japonya'nın Sakura bahçelerini getirdim!” diyen Ergen, zarif elbisesiyle büyük beğeni topladı. Şıklığıyla göz dolduran bu özel kıyafet, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu imzasını taşıyor.

 Gülben Ergen sahne kostümüyle ilgili, "Size Japonya'nın Sakura bahçelerini getirdim!" dedi

Bayram coşkusunu sahneye taşıyan Ergen, sevilen şarkılarıyla izleyenlere bayramın en renkli gecelerinden birini yaşattı.

 Gülben Ergen sahne kostümüyle ilgili, "Size Japonya'nın Sakura bahçelerini getirdim!" dedi

Sanatçı, bayram maratonuna hız kesmeden devam ediyor; bu akşam da Antalya’da sahne alarak hayranlarıyla buluşacak.

 Gülben Ergen sahne kostümüyle ilgili, "Size Japonya'nın Sakura bahçelerini getirdim!" dedi

Gülben Ergen, enerjisi, sahne hâkimiyeti ve zarafetiyle yine izleyenlerden tam not aldı.

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