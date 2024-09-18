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Gülben Ergen sahne için kırmızı elbise tercih etti!

Gülben Ergen sahne için kırmızı elbise tercih etti! İşte detaylar...

Gülben Ergen sahne için kırmızı elbise tercih etti!

Gülben Ergen, önceki gece Kıbrıs'ta Elexus Hotel'de özel bir şirketin çalışanlarına unutulmaz bir konser verdi.

Gülben Ergen sahne için kırmızı elbise tercih etti!
Arka arkaya verdiği konserlerle sahnelerin vazgeçilmez ismi haline gelen Ergen, Neslişah Yılmaz imzalı şık kıyafetiyle dikkat çekti.

Gülben Ergen sahne için kırmızı elbise tercih etti!
Sadece güzelliği ve tarzıyla değil, enerjisiyle de izleyicileri büyüleyen sanatçı, performansıyla beğeni topladı.

 Gülben Ergen sahne için kırmızı elbise tercih etti!

Konserde, Ergen’in hem sevilen şarkıları hem de pozitif enerjisi geceye damga vurdu.

Gülben Ergen sahne için kırmızı elbise tercih etti!
Hayranları, konser sonunda sanatçıyı uzun süre alkışladı.

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