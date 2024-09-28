  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Gülben Ergen'in sahne tarzı!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in sahne tarzı! İşte detaylar...Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in sahne tarzı! İşte detaylar...

Gülben Ergen'in sahne tarzı!

Gülben Ergen, Kıbrıs Kaya Artemis'te gerçekleştirdiği muhteşem performansla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

 Gülben Ergen'in sahne tarzı!

1200 kişilik kalabalık bir seyirci kitlesi önünde sahne alan Ergen, yaklaşık 2 saat boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sırasında geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Metin Arolat’ı anarak üzüntüsünü dile getiren Gülben Ergen tüm müzisyen dostlarına sağlık diledi. Bu duygusal anların performansına devam eden Ergen, salonu adeta büyüledi.

Gülben Ergen'in sahne tarzı!
Gece boyunca şıklığıyla da dikkat çeken sanatçı, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun özel olarak tasarladığı kıyafetiyle göz kamaştırdı.

 Gülben Ergen'in sahne tarzı!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat, bebeğine ne isim düşündü?
  Magazin

Hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat, bebeğine ne isim düşündü?

Ahu Tuğba'nın cenaze programı belli oldu!
  Gündem

Ahu Tuğba'nın cenaze programı belli oldu!

Murat Boz: "Annem Sayesinde Müzisyen Oldum"
  Magazin

Murat Boz: "Annem Sayesinde Müzisyen Oldum"

Cem Yılmaz ile Kıbrıs'ta kahkaha gecesi
  Magazin

Cem Yılmaz ile Kıbrıs'ta kahkaha gecesi

Gözde Kansu'dan 'Yalı Çapkını' itirafı!
  Magazin

Gözde Kansu'dan 'Yalı Çapkını' itirafı!

Hakkı Bulut'tan yıllar sonra işkence itirafı! Bakın hangi şarkı sözlerinden işkence görmüş!
  Magazin

Hakkı Bulut'tan yıllar sonra işkence itirafı! Bakın hangi şarkı sözlerinden işkence görmüş!