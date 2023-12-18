 Gülben Ergen'in leopar tarzı

Gülben Ergen, önceki gün İzmir’de özel bir gece’de sahne aldı.

Gülben Ergen, leopar desenli sahne

kostümüyle dikkat çekti.

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