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Gülben Ergen'in leopar tarzı

Gülben Ergen'in leopar tarzı... İşte detaylar...

Gülben Ergen'in leopar tarzı

Gülben Ergen, önceki gün İzmir’de özel bir gece’de sahne aldı.

 Gülben Ergen'in leopar tarzı

Gülben Ergen, leopar desenli sahne

Gülben Ergen'in leopar tarzı

kostümüyle dikkat çekti.

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