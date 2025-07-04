 Gülben Ergen'in AVM tarzı

Gülben Ergen, İstinyePark AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi.

Keyifli haliyle dikkat çeken ünlü sanatçı, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Tatil öncesi birkaç eksiğinin olduğunu ve onları almak için geldiğini söyleyen Gülben Ergen, muhabirlerle kısa bir sohbetin ardından alışveriş turuna devam etti.

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