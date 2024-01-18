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Gülben Ergen gözyaşları içinde itiraf etti!

Gülben Ergen gözyaşları içinde itiraf etti! İşte detaylar...

Gülben Ergen gözyaşları içinde itiraf etti!

Gülben Ergen, Gökhan Çınar’ın YouTube'da yayınladığı 'Katarsis'in yeni konuğu oldu.

Gülben Ergen gözyaşları içinde itiraf etti!
Hayatı boyunca karşılaştığı zorlukları anlatan Ergen çocukluğu hakkında bilinmeyenleriyle herkesi şaşırttı. 'Yıllarca trafik kazası diye geçiştirdim' diyen Ergen'den 'Bizim bir cinayetimiz var' itirafı geldi.

Gülben Ergen gözyaşları içinde itiraf etti!
Ben 18 yaşındaydım abim 23 yaşındaydı. Benim abim çok güzeldi. Yani onun ölmesi olacak şey değil' diyen Ergen'den yıllar sonra bir itiraf geldi. 'Abimi kaybettiğimde toparlayamadım' diyen Gülben Ergen 'Yıllarca trafik kazası diye geçiştirdim abimi en yakın arkadaşı yanlışlıkla vurdu bizim bir cinayetimiz var yani' dedi.

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