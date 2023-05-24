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Gülben Ergen'den şok karar!

Gülben Ergen yoğun geçen konser programında, sahnelerdeki enerjisiyle dikkat çekiyor. Ergen yaz konserlerine start vermeden önce adeta kampa girdi ve sıkı bir diyet uygulamaya başladı

Gülben Ergen'den şok karar!

Son çıkardığı şarkısı “En Güzel Misafir” ile müzik severlerden tam not alan Gülben Ergen, konserden konsere koşuyor. Hayranlarıyla sahnelerde buluşan Ergen bu maratona ara vermeden devam ediyor.

 Gülben Ergen'den şok karar!

Yaz konserleri öncesi geleneksel diyet programına giren Gülben Ergen hayvansal gıdaları hayatından çıkardı. Bir süre bitkisel ağırlıklı beslenecek Ergen’in diyet listesinde sadece sebze ve meyveler var.

 

Haziran soGülben Ergen'den şok karar!nu okulların kapanmasıyla çocuklarıyla Bodrum’daki yazlığına çekilecek olan sanatçı ailesine vakit ayıracak. Ardından yaz sezonu konser serisine Gürcistan, Batum’da start verecek.

Gülben Ergen'den şok karar!

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