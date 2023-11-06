 Gülben Ergen’den gönderme: Göğsümde çok yılan taşıdım

Yaz boyu birçok konser veren Gülben Ergen kış sezonuna da hızlı bir giriş yaptı.

Önceki akşam Ataköy’deki Nossa Costa’da sahne alan Ergen yılan figürlü kıyafetine seyircinin laf atması üzerine “Göğsümde çok yılan taşıdım” diye esprili bir cevap verdi.

Yaz başından beri yoğun temposuna ara vermeden devam eden Gülben Ergen dün akşam Ataköy’deki Nossa Costa’da sevenleriyle buluştu. Mekânın rezervasyonlarının günler öncesinden dolduğu gecede Gülben hem şarkılarıyla hem de neşesi ve enerjisiyle seyirciye unutulmaz bir gece yaşattı.

Gülşah Saraçoğlu imzalı, derin yırtmaçlı ve yılan figürlü elbisesiyle sahneye çıkan Gülben Ergen seyircisiyle sohbet etti. Konuklar elbiseye övgü yağdırınca “Bu elbisenin adı ‘Göğsümde çok yılan taşıdım. Gülşah, yılanlardan ilham aldı bu tasarımda” diye espri yaptı. Bunun üzerine bir alkış tufanı koptu.

Geçtiğimiz günlerde nostaljik bir klasik olan ‘Sen Gidince’yi single olarak yayınlayan Gülben Ergen şarkıya klip çekmeye hazırlanıyor. Ergen’in sürprizlerle dolu klibi merakla bekleniyor.

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