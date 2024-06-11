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Gülben Ergen'den 12'nci Sezen Aksu şarkısı!

Gülben Ergen'den 12'nci Sezen Aksu şarkısı! İşte detaylar...

Gülben Ergen'den 12'nci Sezen Aksu şarkısı!

Bugüne dek ‘Küt Küt’, ‘Kanıma Dokunuyor’, ‘Arka Sokaklar’,

Gülben Ergen'den 12'nci Sezen Aksu şarkısı!
‘Sandık Lekesi’, ‘İnsanlık Hali’, ‘Yasa’, ‘Yani’, ‘Mış Gibi’,

Gülben Ergen'den 12'nci Sezen Aksu şarkısı!
‘Yansın Bakalım’, ‘İnfilak’ ve ‘Bu Benim Hayatım’ gibi 11 hit şarkısını seslendirdiği Sezen Aksu şarkılarıyla

  Gülben Ergen'den 12'nci Sezen Aksu şarkısı!

büyük başarılara imza atan ve “Sezen Aksu’nun uğuru bende başka…" diyen

Gülben Ergen'den 12'nci Sezen Aksu şarkısı!
Gülben Ergen 12. Sezen şarkısının stüdyo çalışmasını tamamladı.

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