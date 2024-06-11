  Gülben Ergen'den 12'nci Sezen Aksu şarkısı!

Bugüne dek ‘Küt Küt’, ‘Kanıma Dokunuyor’, ‘Arka Sokaklar’,



‘Sandık Lekesi’, ‘İnsanlık Hali’, ‘Yasa’, ‘Yani’, ‘Mış Gibi’,



‘Yansın Bakalım’, ‘İnfilak’ ve ‘Bu Benim Hayatım’ gibi 11 hit şarkısını seslendirdiği Sezen Aksu şarkılarıyla

büyük başarılara imza atan ve “Sezen Aksu’nun uğuru bende başka…" diyen



Gülben Ergen 12. Sezen şarkısının stüdyo çalışmasını tamamladı.

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