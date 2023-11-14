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Gülben Ergen, bir Twitter kullanıcısının, 'Gülben Ergen ne iş yapıyor?' sorusuna bakın ne cevap verdi?

Gülben Ergen, bir Twitter kullanıcısının, 'Gülben Ergen ne iş yapıyor?' sorusuna bakın ne cevap verdi?

Gülben Ergen, bir Twitter kullanıcısının, 'Gülben Ergen ne iş yapıyor?' sorusuna bakın ne cevap verdi?

Gülben Ergen, bir Twitter kullanıcısının, 'Gülben Ergen ne iş yapıyor?' sorusuna cevap verdi.

Gülben Ergen, bir Twitter kullanıcısının, 'Gülben Ergen ne iş yapıyor?' sorusuna bakın ne cevap verdi?
Sanatçı, "30 yıldır oyunculuk/yorumculuk yapıyorum. Sahneye çıkıyorum. Marka yüzüyüm.

Gülben Ergen, bir Twitter kullanıcısının, 'Gülben Ergen ne iş yapıyor?' sorusuna bakın ne cevap verdi?
12 senede 50 tane anaokulu açan derneğimizin kurucusu ve başkanıyım. Vergisini ödeyen, vatanına faydası olan bir insanım.

 Gülben Ergen, bir Twitter kullanıcısının, 'Gülben Ergen ne iş yapıyor?' sorusuna bakın ne cevap verdi?

Sizin meslek ne?" diye cevap verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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