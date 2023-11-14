 Gülben Ergen, bir Twitter kullanıcısının, 'Gülben Ergen ne iş yapıyor?' sorusuna bakın ne cevap verdi?

Gülben Ergen, bir Twitter kullanıcısının, 'Gülben Ergen ne iş yapıyor?' sorusuna cevap verdi.



Sanatçı, "30 yıldır oyunculuk/yorumculuk yapıyorum. Sahneye çıkıyorum. Marka yüzüyüm.



12 senede 50 tane anaokulu açan derneğimizin kurucusu ve başkanıyım. Vergisini ödeyen, vatanına faydası olan bir insanım.

Sizin meslek ne?" diye cevap verdi.

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