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Gülben Ergen 20 yıl öncesine döndü

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen 20 yıl öncesine döndü. İşte detaylar...

Gülben Ergen 20 yıl öncesine döndü

Gülben Ergen, Kıbrıs Kaya Artemis Otel’de Mitsubishi'nin bayi toplantısında sahne aldı.

 Gülben Ergen 20 yıl öncesine döndü

Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendiren Gülben Ergen hem şıklığıyla hem de zayıf ve fit görüntüsü ile beğeni topladı.

 Gülben Ergen 20 yıl öncesine döndü
Beslenme düzenini değiştiren Ergen, düzenli spor yaparak 20 yıl önceki kilosuna döndü.

 Gülben Ergen 20 yıl öncesine döndü


Görenler "Gülben Ergen adeta zamanda yolculuk yapmış" diyerek hayranlıklarını dile getirdi.

Gülben Ergen 20 yıl öncesine döndüGülben Ergen 20 yıl öncesine döndü

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