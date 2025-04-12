 Gülben Ergen 20 yıl öncesine döndü

Gülben Ergen, Kıbrıs Kaya Artemis Otel’de Mitsubishi'nin bayi toplantısında sahne aldı.

Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendiren Gülben Ergen hem şıklığıyla hem de zayıf ve fit görüntüsü ile beğeni topladı.



Beslenme düzenini değiştiren Ergen, düzenli spor yaparak 20 yıl önceki kilosuna döndü.



Görenler "Gülben Ergen adeta zamanda yolculuk yapmış" diyerek hayranlıklarını dile getirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.