  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Gülay Sezer ve Okan Özdemir güçlerini Dur Leyla'da birleştirdi

Gülay Sezer ve Okan Özdemir güçlerini Dur Leyla'da birleştirdi

Gülay Sezer ve Okan Özdemir güçlerini Dur Leyla'da birleştirdi

Türkü, elektronik ve pop müziği bir araya getiren “Dur Leyla”, Gülay Sezer ve Okan Özdemir’in yorumuyla müzikseverlerle buluştu. Türk halk müziğinin sevilen eserlerinden biri olan şarkı, modern düzenlemesi ve güçlü yorumuyla dikkat çekiyor.

 Gülay Sezer ve Okan Özdemir güçlerini Dur Leyla'da birleştirdi


Söz ve müziği Kul Ahmet’e ait olan “Dur Leyla”nın düzenlemesini Okan Özdemir üstlendi.

 Gülay Sezer ve Okan Özdemir güçlerini Dur Leyla'da birleştirdi

Ayrılık, özlem, hasret ve bekleyiş duygularını anlatan eser, geleneksel dokusunu korurken günümüz müzik anlayışıyla yeniden yorumlandı.

 Gülay Sezer ve Okan Özdemir güçlerini Dur Leyla'da birleştirdi

Projenin ortaya çıkış hikâyesini anlatan Okan Özdemir, şarkının birkaç ay önce hazırlandığını ve doğru zamanı beklediklerini belirterek, Gülay Sezer’in projeyi dinledikten sonra büyük heyecan duyduğunu söyledi.

 Gülay Sezer ve Okan Özdemir güçlerini Dur Leyla'da birleştirdi

Özdemir, farklı müzikal geçmişlerden gelen iki sanatçının ortak bir duyguda buluşmasının şarkının ruhuna da yansıdığını ifade etti. Güçlü müzikal kimliğini bir kez daha ortaya koyan Gülay Sezer ise üretmeye ve dinleyicileriyle buluşmaya devam edeceğini söyledi.

 Gülay Sezer ve Okan Özdemir güçlerini Dur Leyla'da birleştirdi

Sezer, “Üretmeye, şarkı söylemeye ve yeni projelerle dinleyicilerimle buluşmaya devam edeceğim. ‘Dur Leyla’ bizim için sadece bir başlangıç. Önümüzdeki dönemde yeni çalışmalarımızı da müzikseverlerle buluşturacağız” dedi. Gülay Sezer ve Okan Özdemir imzası taşıyan “Dur Leyla”, türkü, elektronik ve pop müziği aynı potada buluşturarak dinleyicilere farklı bir müzik deneyimi sunuyor. Eser, tüm dijital müzik platformlarında yayında.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

HorecaDepot Belçika'daki "Horeca Expo 2026" Fuarına katılacak
  Gündem

HorecaDepot Belçika'daki "Horeca Expo 2026" Fuarına katılacak

Bodrum’da bu yazın yeni adresi  
  Mekan

Bodrum’da bu yazın yeni adresi  

Nişantaşı’nda "Yaza merhaba" davetine yoğun ilgi
  Cemiyet

Nişantaşı’nda "Yaza merhaba" davetine yoğun ilgi

Gökçe Kırgız Taner'den İldem'e büyük destek
  Magazin

Gökçe Kırgız Taner'den İldem'e büyük destek

Zeynep Özyağcılar’dan duygulandıran Erdal Özyağcılar itirafı!
  Magazin

Zeynep Özyağcılar’dan duygulandıran Erdal Özyağcılar itirafı!

Nebi Demir: En Büyük Aşkım’ı tozlu raflardan keşfettim
  Magazin

Nebi Demir: En Büyük Aşkım’ı tozlu raflardan keşfettim