 Gülay Sezer ve Okan Özdemir güçlerini Dur Leyla'da birleştirdi

Türkü, elektronik ve pop müziği bir araya getiren “Dur Leyla”, Gülay Sezer ve Okan Özdemir’in yorumuyla müzikseverlerle buluştu. Türk halk müziğinin sevilen eserlerinden biri olan şarkı, modern düzenlemesi ve güçlü yorumuyla dikkat çekiyor.



Söz ve müziği Kul Ahmet’e ait olan “Dur Leyla”nın düzenlemesini Okan Özdemir üstlendi.

Ayrılık, özlem, hasret ve bekleyiş duygularını anlatan eser, geleneksel dokusunu korurken günümüz müzik anlayışıyla yeniden yorumlandı.

Projenin ortaya çıkış hikâyesini anlatan Okan Özdemir, şarkının birkaç ay önce hazırlandığını ve doğru zamanı beklediklerini belirterek, Gülay Sezer’in projeyi dinledikten sonra büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Özdemir, farklı müzikal geçmişlerden gelen iki sanatçının ortak bir duyguda buluşmasının şarkının ruhuna da yansıdığını ifade etti. Güçlü müzikal kimliğini bir kez daha ortaya koyan Gülay Sezer ise üretmeye ve dinleyicileriyle buluşmaya devam edeceğini söyledi.

Sezer, “Üretmeye, şarkı söylemeye ve yeni projelerle dinleyicilerimle buluşmaya devam edeceğim. ‘Dur Leyla’ bizim için sadece bir başlangıç. Önümüzdeki dönemde yeni çalışmalarımızı da müzikseverlerle buluşturacağız” dedi. Gülay Sezer ve Okan Özdemir imzası taşıyan “Dur Leyla”, türkü, elektronik ve pop müziği aynı potada buluşturarak dinleyicilere farklı bir müzik deneyimi sunuyor. Eser, tüm dijital müzik platformlarında yayında.

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