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Gül Ergi yeni yaşını kutladı

Sanat danışmanı ve ünlü koleksiyoner Gül Ergi, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğum gününü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile birlikte kutladı. Etiler’deki ünlü restoran Paper Moon’da düzenlenen özel davete yaklaşık 20 kadın arkadaşı katıldı.

Gül Ergi yeni yaşını kutladı

 

Etkinlik, Paper Moon’un barında kokteyl ve sohbet eşliğinde başladı. Ardından öğle yemeğine geçen davetliler hem Dünya Kadınlar Günü’nü hem de Ergi’nin doğum gününü birlikte kutladı.

Gül Ergi yeni yaşını kutladı

Doğum günü pastasını arkadaşlarıyla birlikte kesen Gül Ergi, “Hanımların yaşı sorulmaz” diyerek kendisi için hazırlanan pastayı üfledi. Keyifli anlara sahne olan etkinlik, samimi ve sıcak bir atmosferde sona erdi.

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