Gül Ergi yeni yaşını kutladı

Etkinlik, Paper Moon’un barında kokteyl ve sohbet eşliğinde başladı. Ardından öğle yemeğine geçen davetliler hem Dünya Kadınlar Günü’nü hem de Ergi’nin doğum gününü birlikte kutladı.

Doğum günü pastasını arkadaşlarıyla birlikte kesen Gül Ergi, “Hanımların yaşı sorulmaz” diyerek kendisi için hazırlanan pastayı üfledi. Keyifli anlara sahne olan etkinlik, samimi ve sıcak bir atmosferde sona erdi.

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