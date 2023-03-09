Güçlü Kadınlardan Deprem Dayanışması

Crowne Plaza İstanbul Florya’da gerçekleşen etkinlikte alanlarında uzman kadınlar bir araya gelerek deprem bölgesindeki bireylere hem psikolojik hem de maddi olarak yapabilecekleri yardımlar, deprem bölgesinde kız çocuklarının eğitimine sağlayabilecekleri katkılar konusunda fikir alışverişi yaparak, görev paylaşımı gerçekleştirdiler.





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