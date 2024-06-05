Güçlerini birleştirdiler  

Lactone kozmetik yönetim kurulu başkanı Ali Osman Akat, dünyaca ünlü moda kanalı fashiontv ile büyük bir ortaklığa imza atarak işbirliği kapsamında birlikte inovatif kozmetik ürünleri üretecek. Yapılan sözleşmenin imzasının ardından, kozmetik ürünlerinin Ar-Ge tasarımları tamamlandığı ve ürünlerin yakında satışa sunulacağı belirtildi.

Kısa bir süre önce düzenlenen “14. fashiontv Moda Ödülleri” gecesinde “Kozmetikte Küresel Başarı ve İnovasyon Ödülü”nü alan Ali Osman Akat ödül töreninde yaptığı konuşmada Ar-Ge'nin önemine vurgu yaparak, “Bu ortaklık sayesinde kozmetikte koku, parfüm, oda kokuları, kremler, şampuanlar, kişisel kozmetik ürünleri ve cilt ürünleri başta olmak üzere yüzlerce ürünü tüketicilerle buluşturacağız” dedi.

Lactone ve fashiontv, ulusal üretimle dünya çapında önemli bir satış grafiği yakalamayı hedefliyor…

Yapılan tüm ürünler özel Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirilmiş olup, hayvanlar üzerinde test edilmemiştir. İnsan ve çevre dostu, tüm sağlık kurallarına uygun olarak üretilmiştir. Amerikan, Türk ve Avrupa sağlık kozmetik kurallarına tam uyum sağlanmıştır.

Ürünler 70 yılı aşkın tecrübeler, uluslararası makaleler ve fashiontv’nin moda ve marka dünyasındaki öncülüğü ile desteklenerek üretilmiştir. Hassasiyet ve lüks bir ürünü ulaşılabilir fiyatlarla tüketiciye sunmayı hedeflemektedir. Lactone kozmetik ve fashiontv'nin bu heyecan verici işbirliği, ulusal üretimle dünya çapında önemli satış grafiklerine ulaşmayı hedefliyor. Bu ürünler, 70 yılı aşkın tecrübe, uluslararası makaleler ve moda dünyasında öncü olmanın getirdiği hassasiyetle üretilecek ve lüks bir ürünü ulaşılabilir fiyatlarla sunacak. Yakında piyasaya sunulacak ürünlerin tüketicilerin büyük ilgisini çekeceği ifade edildi.

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